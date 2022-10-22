В Амурске появился первый двор в рамках программы «1000 дворов»

Двор по улице Победы в городе Амурск Фото: Правительство Хабаровского края

Первой благоустроенной территорией в городе Амурск Хабаровского края стал двор по улице Победы, 6, что не могло остаться без внимания со стороны местных жителей. Торжественная церемония прошла с участием местных властей, которые отметили, как проект уже успел преобразить другие территории региона. Двор стал первым из тринадцати, которые планируется сдать в рамках программы в Амурске.

- Одна из приоритетных задач всех уровней власти - создание комфортных условий жизни на территории Хабаровского края. Проект «1000 дворов» помогает приблизить эту задачу, так как он реализуется в 7 городах и 2 рабочих поселках региона. Для граждан городская среда начинается тогда, когда они выходят из дома, поэтому они должны выходить во двор с яркими архитектурными формами, обустроенными дорожками, благоустроенными клумбами, - отметили в краевом министерстве ЖКХ.

В каждом, заявленном программой, дворе выделенные деньги идут на укладку нового асфальта, формирование дорожек и парковок и установку малых архитектурных форм. Перед проведением работ, дизайн-проекты обсуждаются с местными жителями, потому что их мнение о комфорте является решающим.

На реализацию программы «1000 дворов» Хабаровский край получил из федерального бюджета 1 121 000 000 рублей.