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НовостиПроисшествия22 октября 2022 7:54

В Магадане спасатели потушили пожар на четвертом этаже жилого дома

Огонь успел повредить имущество и стены
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Пожар произошел ночью

Пожар произошел ночью

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ночью 22 октября отделения двух пожарно-спасательных частей Магадана вместе с поисково-спасательным отрядом и службой пожаротушения направились к дому по улице Портовая, откуда поступил вызов о возгорании однокомнатной квартиры на четвертом этаже дома

На месте происшествия пожарные, разделившись на звенья газодымозащитной службы, принялись тушить очаг возгорания и искать пострадавших.

Всего в тушении были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. В общей сложности, пожар охватил 16 квадратных метров, однако, вскоре огонь был полностью ликвидирован, - сообщили сотрудники МЧС по Магаданской области.

Результатом возгорания стали поврежденные вещи, находившиеся в квартире, а также закоптившиеся стены и потолок. Известно, что еще до приезда спасателей одному из жильцов удалось самостоятельно эвакуироваться, перебравшись на окно этажом ниже. Все закончилось без пострадавших. Причина возгорания, как и виновный в пожаре, пока не установлены.