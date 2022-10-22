В Магадане спасатели потушили пожар на четвертом этаже жилого дома

Пожар произошел ночью Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ночью 22 октября отделения двух пожарно-спасательных частей Магадана вместе с поисково-спасательным отрядом и службой пожаротушения направились к дому по улице Портовая, откуда поступил вызов о возгорании однокомнатной квартиры на четвертом этаже дома

На месте происшествия пожарные, разделившись на звенья газодымозащитной службы, принялись тушить очаг возгорания и искать пострадавших.

Всего в тушении были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. В общей сложности, пожар охватил 16 квадратных метров, однако, вскоре огонь был полностью ликвидирован, - сообщили сотрудники МЧС по Магаданской области.

Результатом возгорания стали поврежденные вещи, находившиеся в квартире, а также закоптившиеся стены и потолок. Известно, что еще до приезда спасателей одному из жильцов удалось самостоятельно эвакуироваться, перебравшись на окно этажом ниже. Все закончилось без пострадавших. Причина возгорания, как и виновный в пожаре, пока не установлены.