В Комсомольске-на-Амуре водитель насмерть сбил пешехода

Происшествие случилось утром. Фото: https://t.me/gibdd_komsomolsk

Утром, в 5:45, 22 октября автомобиль Nissan Juke двигался по проезжей части в сторону улицы Димитрова в момент, когда перед ним оказалась женщина. Водитель 1997 года рождения, успев среагировать, совершил наезд на пешехода. Полученные травмы оказались смертельными.

Личность погибшей продолжают устанавливать. Известно, что в момент происшествия она была одета в темно-синее платье с бело-красным узором и светло-синими рукавами. На шее был кулон со знаком зодиака, а на пальце обручальное кольцо.

Служба ГИБДД Комсомольска-на-Амуре в очередной раз рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам – использовать для передвижения тротуары.