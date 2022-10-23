Около +8 градусов ожидается в Хабаровске 23 октября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске 23 октября обойдется без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном главке МЧС.

В течение дня в столице региона ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +8 градусов в светлое время суток и от -2 до 0 после заката.

В южных районах ночью местами небольшие осадки. Ожидаются дождь и мокрый снег. После заката столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса, а днем до +11. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах также преимущественно без осадков. Только местами пройдут дождь и мокрый снег. Ночью от -10 до +2 градусов, днем от +3 до +11, ветер западных направлений до 12 метров в секунду.

На севере края существенных осадков не ожидается. Скорость ветра будет достигать также 12 метров в секунду. Ночью будет от -12 до -3 градусов и днем от -3 до +7.

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