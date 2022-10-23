Долгострой на 64 квартиры заселят до конца года в Комсомольске-на-Амуре. Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Жители Комсомольска-на-Амуре наконец получат ключи от своих квартир в одном из домов. Здание на 64 жилых помещения должно было быть сдано в эксплуатацию еще в 2020 году, но строительство затянулось.

- Этот многоквартирный дом от застройщика ООО «Зодчий» был проблемным объектом. Сроки все время сдвигались то из-за отсутствия рабочих рук и стройматериалов, то из-за нехватки оборотных средств, - рассказал глава края Михаил Дегтярев.

По его словам, представители власти неоднократно встречались с застройщиком и оказывали ему всестороннюю помощь. Наконец, разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено.

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