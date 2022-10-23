Температура поднимется до +8 в Хабаровске 24 октября Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 24 октября будет прохладной, но почти безветренной. Скорость ветра достигнет 3-10 метров в секунды. По прогнозам синоптиков, в понедельник осадки не ожидаются.

- Ночью температура опустится до -4, а днем поднимется до 6-8 градусов, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Прохладно, но без осадков будет и на территории всего края. На юге температура ночью опустится до -4, а днем поднимется до 12 градусов. В центральной части региона столбик термометра покажет от -12 ночью до +11 днем. На севере ожидаются ночные морозы до -12, а днем до 4-7 градусов.

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