Дорога как стекло: пять машин столкнулись на мосту через Амур из-за гололеда

Три человека пострадали в массовом ДТП на мосту через Амур под Хабаровском Фото: @riabir79 Фото: Социальные сети

Утром 23 октября на мосту через Амур под Хабаровском произошла массовая авария. С дороги не успел сойти лед после ночных заморозков, из-за чего грузовик «Мицубиси» занесло и выкинуло на встречку. Сначала машина столкнулась с «Хондой CR-V», а после - с «Фордом Мондео». Последнюю отбросило на другую полосу, где в авто въехали «Тойота Пробокс» и «Тойота Виш».

- Три человека получили травмы. Жертв среди участников ДТП нет, - рассказали в УГИБДД.

Несколько часов движение через мост было заблокировано, из-за чего в обоих направлениях стояли огромные пробки. Движение восстановили после того, как разбитые машины убрали с дороги.

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