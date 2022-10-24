Два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Олег Укладов

Несмотря на то, что пик волны заболеваемости коронавирусом миновал, все еще много жителей Хабаровского края продолжают болеть. Из-за тяжелого течения болезни и последующего развития осложнений на прошлой неделе скончались два человека. Всего было госпитализировано 19 пациентов с симптомами средней и тяжелой формы заболевания

- Всего за неделю в поликлинику обратился 461 пациент с симптомами коронавируса. На прошлой неделе эта цифра была 619, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

С 17 по 23 октября врачи вылечили 559 человек. За последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения ковидом.

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