Два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Олег Укладов
Несмотря на то, что пик волны заболеваемости коронавирусом миновал, все еще много жителей Хабаровского края продолжают болеть. Из-за тяжелого течения болезни и последующего развития осложнений на прошлой неделе скончались два человека. Всего было госпитализировано 19 пациентов с симптомами средней и тяжелой формы заболевания
- Всего за неделю в поликлинику обратился 461 пациент с симптомами коронавируса. На прошлой неделе эта цифра была 619, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.
С 17 по 23 октября врачи вылечили 559 человек. За последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения ковидом.
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