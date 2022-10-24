Преступление по пьяни: женщина угнала и разбила чужую машину

Пьяная женщина угнала автомобиль и устроила аварию в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37-летняя жительница Верхнебуреинского района отправится под суд за угон авто. Предварительно установлено, что женщина, будучи подшофе, заметила, что в замке зажигания припаркованной под ее домом машины торчат ключи. Недолго думая, она залезла в салон, завела иномарку и уехала кататься. Но поездка оказалась недолгой и не такой приятной, как ожидалось.

- Не справившись с управлением, женщина врезалась в препятствие, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Какая именно помеха встала на пути пьяной угонщицы, не сообщается. На женщину завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения.

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