27 аварий и четыре пожара произошло в Хабаровске за сутки Фото: Сергей ГАПОН

За последние сутки на дорогах краевой столицы произошло 27 ДТП. Пожарные выезжали на четыре пожара и три возгорания. Почти 700 вызовов поступило за день на пульт «03».

- Отключений холодной и горячей воды в городе на утро 24 октября не зафиксировано, - рассказали в администрации Хабаровска.

За сутки с городских магистралей вывезено 137 мешков и более 105 кубометров песка и мусора. На дорогах работали 23 уборочные машины днем и шесть вечером.

Сегодня на маршруты вышло 25 трамваев, 16 троллейбусов и 481 автобус.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.