Сотрудник ГИБДД признан виновным в получении взятки в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудник ГИБДД УМВД из Хабаровска получил три тысячи рублей в качестве взятки в 2019 году. Нарушитель хотел откупиться от ответственности за нарушение ПДД. Поэтому передал деньги должностному лицу через посредника.

- Дело, заведенное на сотрудника Госавтоинспекции, было передано в суд. Он признан виновным в мелком взяточничестве, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Решением суда сделка по получению взятки сотрудником ГИБДД была признана недействительной (ничтожной). По иску прокурора виновный должен возместить полученную сумму в доход государства. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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