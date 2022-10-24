Сотрудник ГИБДД признан виновным в получении взятки в Хабаровске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сотрудник ГИБДД УМВД из Хабаровска получил три тысячи рублей в качестве взятки в 2019 году. Нарушитель хотел откупиться от ответственности за нарушение ПДД. Поэтому передал деньги должностному лицу через посредника.
- Дело, заведенное на сотрудника Госавтоинспекции, было передано в суд. Он признан виновным в мелком взяточничестве, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Решением суда сделка по получению взятки сотрудником ГИБДД была признана недействительной (ничтожной). По иску прокурора виновный должен возместить полученную сумму в доход государства. Пока решение суда не вступило в законную силу.
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