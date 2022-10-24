Построенный на Амурском заводе корвет «Совершенный» провел стрельбы в Японском море Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

На одном из полигонов Японского моря экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ - прим. ред.), который был построен на Амурском судостроительном заводе, выполнил артиллерийские стрельбы и отработал навыки противовоздушной обороны. Судну предстояло пройти район с условной минной опасностью. Экипаж корабля, используя радиотехнику, вовремя обнаружил установленные условным противником минные заграждения. Команда уничтожила препятствия огнем из артиллерийских установок АК-630.

- После стрельб по плавающей цели моряки отточили порядок действий при организации противовоздушной обороны. Экипаж выявил условную воздушную ракетную атаку корабля. Против нее применили комплекс ПВО «Редут», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

После стрельб команда применила комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложной цели.

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