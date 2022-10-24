Профессиональные бои по версии «Драка» пройдут 29 октября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

29 октября в «Платинум арене» состоятся профессиональные бои по смешанным боевым искусствам в версии «Драка». Турнир будет посвящен 30-летнему юбилею Федерации смешанных боевых искусств «Драка». На ринг выйдут спортсмены из России, Америки, Франции, Республики Кот-д’Ивуар, Бразилии и Камеруна.

Самый ожидаемый бой - между чемпионом Евразии, хабаровчанином Александром Ильясовым и американцем Джеффом Монсоном. Они должны были встретиться на ринге еще 10 лет назад, но бой сорвался. Но теперь Монсон пообещал прилететь в Хабаровск и этой встречей закончить свою спортивную карьеру.

- Под эгидой «Драки» было создано несколько спортивных федераций. Тренерский коллектив воспитал больше пяти тысяч спортсменов, среди которых три чемпиона мира, - сказал Дмитрий Тюкалов, президент федерации «Драка».

На ринг 29 числа выйдут больше 20 спортсменов. Десять из них будут представлять наш край. Среди участников - чемпион мира среди профессионалов Максим Штепенко, чемпионы России Ислам Магомедов, Дмитрий Горобец, Артем Фортунатов, Иван Базинский и другие.

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