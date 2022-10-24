На Хабаровский край приходится около 1% от объема строительства в России Фото: Администрация Хабаровска

В первом полугодии объем строительных работ в ДФО составил 399,7 миллиарда рублей. Это 8,4% от общероссийского показателя. Объем в сопоставимых ценах вырос, как и в среднем по стране, на 4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

- На Хабаровский край пришлось 11,2% от выполненных работ по всему ДФО. Регион оказался на четвертом месте после Амурской области (31,5%), Республики Саха (15,7%), Приморского края (13,5%), - рассказали в ФАНУ «Востокгосплан».

На Хабаровский край за первое полугодие пришлось чуть меньше 1% от общего объема строительства в России.

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