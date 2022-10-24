«Хонда» сбила подростка на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

22 октября примерно в 18:30 водитель «Хонды CR-V» ехал по Павла Морозова в сторону Суворова. Недалеко от дома №42 по зебре дорогу переходил 16-летний подросток. Водитель иномарки не затормозил перед переходом и сбил юношу.

- Парень получил травмы. Ему потребовалась госпитализация. 31-летний водитель был трезв во время аварии, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД. При подъезде к зебре нужно сбавить скорость на случай, если на дорогу внезапно выйдет пешеход. Соблюдение элементарных правил может сохранить чью-то жизнь.

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