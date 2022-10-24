Автомобильный флешмоб в поддержку бойцов прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

23 октября в Хабаровске на территории автокинотеатра на «Заимке» прошел автомобильный флешмоб. Собравшиеся участники припарковали машины посреди площади в форме латинской буквы V - одного из символов победы. Таким образом они хотели выразить поддержку участникам СВО, которые защищают мирных жителей и интересы нашей страны.

- Кроме акции для всех желающих был организован сбор гуманитарной помощи для российских солдат и офицеров, - рассказали в администрации Хабаровска.

Мероприятие проходило, когда на улице уже стемнело. Водители включили фары в авто, тем самым создав своеобразную подсветку символа.

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