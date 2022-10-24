Автомобиль перевернулся на рельсах в Хабаровске 24 октября

Автомобиль перевернулся на рельсы в Хабаровске 24 октября Фото: @newskhv Фото: Социальные сети

Утром 24 октября, примерно в 8:00, произошло очередное ДТП с переворотом автомобиля. Лежащую на боку иномарку на Джамбула заметили хабаровчане, ехавшие с утра на работу. Как пишут в местных новостных пабликах, машина все еще лежит на рельсах, проходящих справа от дороги. Авто перекрыло движение по ж/д путям.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают детали и обстоятельства аварии. Информация о пострадавших в ДТП пока не поступала. Предварительно обошлось без жертв. В ближайшее время машину уберут с рельсов, чтобы разблокировать проезд по железной дороге.

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