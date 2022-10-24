Ледяная «пицца»: необычное природное явление удивило жителей Биробиджана

По реке Бире проплыли причудливые ледяные диски. Фото: t.me/livebir Фото: Социальные сети

Жителям Биробиджана не первый год сказочно везет - они становятся свидетелями природного чуда. По реке Бире проплыли причудливые ледяные диски. Явление попало на видео.

Лед причудливой круглой формы появился на Бире накануне. «Блинчики» проплыли прямо у берегов центра Биробиджана. Кадры с необычным явлением попали в соцсети, пользователи удивляются: «Откуда взялась эта ледяная «пицца»?»

Аналогичное чудо происходило в Биробиджане весной 2022 года и в октябре 2021-го. Тогда ходили слухи, что круглый лед - плод загрязнения реки. Но специалисты успокоили паникеров. В разговоре с «КП» - Хабаровск» они рассказали, что наблюдаемое зрелище - редкое природное явление под названием «блинчатый лед». Он появляется из-за перепада температур и ветра.