Сезон речной навигации закончится 30 октября в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сезон навигации в Хабаровске закончится 30 октября. Начнется она только поздней весной. За этот год суда перевезли через Амур 69,7 тысячи пассажиров. Это на 30% больше, чем в 2021. Но в прошлом году речные перевозки были запрещены больше месяца из-за паводка.

- В этом году транспортировкой дачников занимается ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». На трех маршрутах работали три теплохода, - рассказали в администрации Хабаровска.

В этом году садоводы и дачники смогли спокойно вывезти урожай с левобережья и уже завершают консервации дач на зиму.

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