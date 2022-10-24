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НовостиОбщество24 октября 2022 2:48

Сезон речной навигации закончится 30 октября в Хабаровске

На этой неделе водные трамвайчики совершат заключительные рейсы по Амуру
Александра ЯВИЩЕНКО
Сезон речной навигации закончится 30 октября в Хабаровске

Сезон речной навигации закончится 30 октября в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Сезон навигации в Хабаровске закончится 30 октября. Начнется она только поздней весной. За этот год суда перевезли через Амур 69,7 тысячи пассажиров. Это на 30% больше, чем в 2021. Но в прошлом году речные перевозки были запрещены больше месяца из-за паводка.

- В этом году транспортировкой дачников занимается ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». На трех маршрутах работали три теплохода, - рассказали в администрации Хабаровска.

В этом году садоводы и дачники смогли спокойно вывезти урожай с левобережья и уже завершают консервации дач на зиму.

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