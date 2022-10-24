Студентов ТОГУ и ПИТОГУ эвакуируют в Хабаровске 24 октября Фото: @khv_news
Фото: Социальные сети
24 октября в Хабаровске эвакуировали сотрудников и студентов ТОГУ и ПИТОГУ. Почему занятия в вузах пришлось прервать, пока неизвестно. В местных пабликах предполагают, что причиной может быть поступившее сообщение о минировании или проводимых учениях.
После эвакуации из зданий студентов домой не отпустили. Пока они ждут решения руководства вузов.
Напомним, что в учебных учреждениях Хабаровска проводят внеплановые проверки безопасности после трагедии в Ижевске. Учеников учат правилам поведения при угрозе пожара или вооруженном нападении человека с огнестрельным оружием. Ранее в мэрии города сказали, что все школы уже прошли учения.
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