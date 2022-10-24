Центры помощи семьям мобилизованных продолжают работать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Центры помощи семьям мобилизованных работают во всех районах края. Как специалисты исполняют свои обязанности, регулярно проверяют представители региональной власти.

- Обращения от родственников мобилизованных граждан поступают ежедневно. По поручению губернатора наши центры охватывают все районы региона. Они открыты по будням с 9:00 до 18:00. На прошлой неделе мы с проверкой побывали в центрах Ванино и Совгавани, а в этот раз посетили район имени Лазо, - отметила Дарина Лебедева, замминистра, начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации соцобслуживания.

Родственники мобилизованных могут получить в центрах любую помощь: от решения бытовых вопросов до юридических. Ранее мы уже публиковали список адресов, куда жители края могут обратиться за помощью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.