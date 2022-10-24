Попалась полиции впервые: хабаровчанка заработала судимость из-за жадности

Женщина украла смартфон за 82 тысячи рублей и получила срок в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале лета 24-летняя хабаровчанка украла смартфон, который другая женщина забыла на банкомате. Когда владелица телефона обнаружила, что гаджет пропал, она написала заявление в полицию. Ущерб она оценила в 82 тысячи рублей. Правоохранители нашли и задержали девушку благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- Жительница Железнодорожного района в поле зрения полиции попала впервые. Девушка сказала, что хотела оставить телефон для личного пользования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На девушку завели уголовное дело. Она призналась в краже, написала явку с повинной и помогала раскрытию преступления. Суд приговорил ее к лишению свободы условно на один год с испытательным сроком на восемь месяцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.