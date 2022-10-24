Отделение Российского движения детей и молодежи создается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С 21 по 23 октября в центре «Шарголь» прошел форум «В движении». Он объединил лидеров и руководителей международных, общероссийских, межрегиональных, региональных местных и муниципальных детских и молодежных общественных организаций. Участниками стали 102 человека из восьми районов края, Хабаровска и Комсомольска.

- Главная задача форума - собрать вместе лидеров и руководителей объединений, чтобы они познакомились с будущим движением и начали над ним работу. Форум стал первым крупным шагом на пути к созданию регионального штаба. Следующим этапом будет проведение координационного совета при губернаторе, - рассказала Амалия Шихалева, и. о. председателя комитета по делам молодежи правительства края.

Несколько дней участники разрабатывали идеи для названия, кричалки, атрибутики, традиций движения. Лучшие идеи были рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе соавторов нового движения. Лидеры объединений также работали над проектами, которые в будущем сможет реализовать региональный штаб. По итогу защиты каждый разработанный проект получил сопровождение от краевого комитета по делам молодежи.

Напомним, что наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи возглавляет президент России Владимир Путин.

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