В Хабаровске преобразилась остановка «Красный яр»
Фото: Администрация Хабаровска
Во всех районах Хабаровска остановки начали оформлять в уникальных стилях. Юные художники разрабатывают эскизы и переносят их на невзрачные стены павильонов, преображая их до неузнаваемости. Очередной шедевр появился на остановке «Красный яр» в Железнодорожном районе города.
- Работа оформлена и выполнена 16-летним Арсением Рудневым по собственному эскизу. Выражаем ему огромную благодарность, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.
В администрации города просят хабаровчан бережно отнестись к труду и не заклеивать остановочный павильон рекламными листовками и объявлениями, не раскрашивать стены и не портить городское имущество.
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