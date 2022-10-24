В Хабаровске преобразилась остановка «Красный яр» Фото: Администрация Хабаровска

Во всех районах Хабаровска остановки начали оформлять в уникальных стилях. Юные художники разрабатывают эскизы и переносят их на невзрачные стены павильонов, преображая их до неузнаваемости. Очередной шедевр появился на остановке «Красный яр» в Железнодорожном районе города.

- Работа оформлена и выполнена 16-летним Арсением Рудневым по собственному эскизу. Выражаем ему огромную благодарность, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.

В администрации города просят хабаровчан бережно отнестись к труду и не заклеивать остановочный павильон рекламными листовками и объявлениями, не раскрашивать стены и не портить городское имущество.

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