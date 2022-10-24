Сезон Ярмарки выходного дня закончился в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился третий сезон ярмарки выходного дня. За 52 дня местные фермеры смогли продать 187,5 тонны продукции. В прошлом году общий объем был ниже почти на 60 тонн.

- Мы каждый год увеличиваем объем продаж. В этом году стало больше фермеров. Своей продукцией торговали больше 70 продавцов. Каждый день за свежими товарами приходили больше полутора тысяч хабаровчан. В новом сезоне планируем улучшить и эти показатели, - сказал Константин Могильный, руководитель регионального Центра инжиниринга АНО «КСФ».

Несмотря на окончание сезона, фермерская продукция все еще доступна. Ее можно купить на «Фермерских островках» в торговых центрах города.

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