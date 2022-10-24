Новая зона отдыха появилась в Индустриальном районе Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Ремонт двора, который местные жители называют сквером, закончился в районе дома №69 по Суворова. Работы здесь проходили в рамках нацпрограммы «1000 дворов».
- Получилась изумительная зона отдыха. Берегите ее. Потому что все делалось для вас, ваших детей и внуков, - сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.
Вместо разбитой территории теперь здесь мощенные брусчаткой пешеходные дорожки, новый асфальт на велосипедных дорожках, игровая зона с качелями и городком, спортплощадка и место для спокойного отдыха с беседкой. Во дворе установили сцену. В день открытия на ней выступили творческие коллективы.
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