Центробанк выявил 11 нелегальных кредиторов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Банка России с начала года выявили 11 нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали займы жителям. Информация о них была передана правоохранителям и регистраторам доменов для блокировки сайтов-обманщиков. Все организации выдавали себя за ломбарды или микрокредитные компании, но никогда не имели государственной регистрации.

- Часто те, кто пользуется услугами таких кредиторов, не видят рисков для себя, так как они не отдают, а получают деньги. Опасность в том, что «клиентам» навязывают очень высокие проценты, комиссии, могут воспользоваться персональными данными без согласия или оформить кредит, - сказала Наталья Вьюгина, заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю.

До заключения договора с кредитором нужно проверить, легально ли компания предоставляет финуслуги. Сделать это можно через приложение «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России.

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