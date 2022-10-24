Мороз до -3 градусов ожидается в Хабаровске 25 октября Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 25 октября мало чем будет отличаться от предыдущего дня. Синоптики прогнозируют легкий ветер до 13 метров в секунду. Небо будет ясным, вторник пройдет без осадков.

- Опасные погодные явления 25 октября не ожидаются. Максимально низкая температура будет ночью. Столбик термометра покажет от -1 до -3. Днем в Хабаровске потеплеет. Воздух прогреется до 8-10 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 метров в секунду на Охотском побережье. А в Аяно-Майском районе возможен небольшой дождь.

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