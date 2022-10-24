Сообщение о минировании пришло на почту ТОГУ в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Понедельник начался в краевой столице с очередной эвакуации. На этот раз целью «минеров» стал Тихоокеанский государственный университет. На почту вуза пришло сообщение с угрозами, из-за чего в 11:30 была включена пожарная тревога. Всех студентов и преподавателей вывели на улицу.

На место были вызваны экстренные службы города. Взрывотехники, полицейские и сотрудники других спасательных ведомств начали проверку здания, внутрь никого не пускали. Предварительно известно, что ТОГУ закрыт до 15:30. Если спасатели не обнаружат угрозу, студенты и работники вуза смогут вернуться к занятиям.

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