Ветерану боевых действий в Афганистане подключили газ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне завершился второй этап газификации села Матвеевка в Хабаровском районе. Благодаря этому ветерану боевых действий в Афганистане Валерию Шершневу удалось подключить участок к коммуникациям. Мужчина живет в частном доме с супругой. Они долго ждали, когда в селе появится газ. Теперь у них получится экономить немалые суммы на отоплении дома, горячем водоснабжении. По словам Валерия, зимой жители села топили дома электричеством и дровами. За один сезон только на обогрев уходило около 40 тысяч рублей. Теперь же можно сэкономить если не половину, то хотя бы треть от этой суммы.

- Валерий Шершнев получил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, что позволило покрыть часть расходов на внутреннюю газификацию дома. Этой помощью могут воспользоваться инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, малоимущие семьи и одинокие граждане, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по ТЭК.

Сейчас в Хабаровском районе в работе числится почти 1,7 тысячи заявок на догазификацию. Только от жителей Матвеевки их 423. Последний этап строительства газовой сети в селе планируется завершить в 2023 году.

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