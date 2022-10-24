Мобилизованных многодетных отцов Магаданской области вернут домой Фото: Александр КОЦ

В Магаданской области домой решено вернуть всех мобилизованных многодетных отцов. Как написал в своем телеграм-канале губернатор региона Сергей Носов, это касается всех, у кого на иждивении есть трое детей в возрасте до 16 лет.

- Сегодня территориальной призывной комиссией Магаданской области принято решение о возврате домой всех многодетных отцов, официально имеющих на иждивении троих детей до 16 лет, - пишет губернатор.

В оперативном порядке воинские части, куда распределили призванных, получат необходимые извещения от военкомата. Глава региона подчеркнул необходимость своевременного извещения ведомства о статусе семей и изменениях данных для воинского учета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.