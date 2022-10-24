Мобилизованных многодетных отцов Магаданской области вернут домой
Фото: Александр КОЦ
В Магаданской области домой решено вернуть всех мобилизованных многодетных отцов. Как написал в своем телеграм-канале губернатор региона Сергей Носов, это касается всех, у кого на иждивении есть трое детей в возрасте до 16 лет.
- Сегодня территориальной призывной комиссией Магаданской области принято решение о возврате домой всех многодетных отцов, официально имеющих на иждивении троих детей до 16 лет, - пишет губернатор.
В оперативном порядке воинские части, куда распределили призванных, получат необходимые извещения от военкомата. Глава региона подчеркнул необходимость своевременного извещения ведомства о статусе семей и изменениях данных для воинского учета.
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