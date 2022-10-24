Почти четыре миллиарда направлено в Хабаровский край на ремонт дорог

Почти 4 миллиарда направлено в Хабаровский край на ремонт дорог Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций. Главной темой стало обсуждение исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в правительстве, в этом году на ремонт дорог в край направлено почти четыре миллиарда рублей. 1,37 миллиарда из них - федеральные средства.

- Развитие транспортной инфраструктуры, приведение автодорог в нормативное состояние, модернизация мостов и путепроводов, внедрение интеллектуальных транспортных систем - все это оказывает непосредственное влияние на повышение качества жизни населения. Именно такую цель ставит перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин. Используются все ресурсы нацпроектов, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.

В этом году запланировали привести в порядок 130 объектов по проекту. В их число вошли дороги, в том числе на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске и участок дороги в Комсомольске. На сегодняшний день в порядок привели уже 93 объекта. В этом году впервые в проект включен ремонт мостов. До конца 2022 года планируется привести в порядок в общем 28 мостов в 11 районах региона.

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