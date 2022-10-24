Проезд для рыжих бесплатный: кота верхом на лошади заметили в Хабаровске

Кот на лошади Фото: Ветстанция Хабаровского района

Необычный всадник был замечен в Гаровке-1 неподалеку от Хабаровска. Рыжий кот попал в объективы камер, когда лежал верхом на лошади без седла. Умилительное зрелище не оставило равнодушными ветврачей, работавших на месте.

- Лошади лечат не только людей, но и, как в нашем случае, котов. Причем рыжие реабилитацию проходят бесплатно и вне очереди, - сказали в ветстанции Хабаровского района.

Кот на лошади Фото: Ветстанция Хабаровского района

Такой сеанс иппотерапии поднял настроение присутствующим. Рыжий, кстати, просто живет на конюшне, где в это время прививали лошадей против сибирской язвы и бруцеллеза. Такое зрелище - не редкость, кошки хорошо ладят с этими животными. Но все же такую «тренировку» невозможно оставить без внимания.

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