Рассекла горло любимому: за убийство сожителя осудили жительницу Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае состоялся суд по делу об убийстве. Влюбленная пара вместе распивала алкоголь и поссорилась, 39-летняя женщина во время конфликта схватила нож и ударила им своего сожителя в горло. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, мужчина умер на месте.

- Судом установлено, что во время ссоры в ходе распития алкогольных напитков с сожителем женщина нанесла ему удар ножом в горло. 43-летний мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Дело было заведено по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Теперь женщине придется отправиться в колонию общего режима на восемь лет и четыре месяца. Приговор еще не вступил в законную силу.

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