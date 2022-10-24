Завалившийся памятник участникам Великой Отечественной войны восстановили в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края внесла главе Вяземского района представление, после чего памятник участникам Великой Отечественной войны был восстановлен. Как сообщает пресс-служба ведомства, памятник, поставленный в 2020 году, опрокинулся набок.

- Установлено, что вследствие недостаточной несущей способности конструкции крепления мемориальной плиты к основанию памятника произошло опрокидывание боковой мемориальной плиты, - рассказали в прокуратуре.

Памятник поставлен в 2020 году, он все еще находился на гарантии. То есть подрядчик обязан был отремонтирован его. Однако администрация поселения не приняла меры и не инициировала ремонт. После того как прокурор внес главе представление, памятник восстановили.

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