Дорожный трюкач: Nissan «запрыгнул» на отбойник в Хабаровске

Автомобиль заехал на отбойник после столкновения с иномаркой в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось наблюдать необычные последствия аварии, которая произошла вечером 24 октября в Хабаровске. Одна из машин-участниц ДТП будто встала на дыбы. «Ниссан» заехал на отбойник, разделяющий попутную и встречную полосу, и застрял.

- Две иномарки стояли на улице Юности, на полосе от «Юсити» в сторону 60-летия Октября. Машины с виду не сильно разбились, медиков тоже не было видно. Скорее всего, без пострадавших, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия, заставшая последствия ДТП.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Скорее всего, один из водителей пошел на обгон, но маневр не удался.

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