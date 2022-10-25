Возобновляется ежедневное движение поездов Хабаровск - Благовещенск

Поезд Хабаровск – Благовещенск будет курсировать ежедневно до конца года
Фото: Иван ВИСЛОВ
Ежедневное ж/д сообщение между Хабаровском и Благовещенском возобновляется. Теперь поезда №35/36 начнут курсировать ежедневно. На маршруте будут доступны места в купейных и плацкартных вагонах.
- Из Хабаровска поезд будет отправляться каждый день по 30 декабря включительно. В обратном направлении из Благовещенска - по 31 декабря, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО «РЖД».
Общее время в пути составит 13 часов 57 минут. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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