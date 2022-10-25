Торжественная отправка мобилизованных прошла в аэропорту Хабаровска Фото: Минобороны России

Накануне в хабаровском аэропорту прошла торжественная церемония отправки мобилизованных мужчин в учебные центры Минобороны России.

- Вы едете защищать наш русский народ, который на протяжении нескольких лет подвергается издевательствам со стороны украинских нацистов. Я хотел бы, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и вернулись с победой, а мы встречали вас как победителей! - дал напутствие солдатам Юрий Вакуленко, и. о. заместителя командующего войсками ВВО по военно-политической работе.

В учебных центрах военнослужащие пройдут подготовку по своим учетным специальностям, после чего отправятся в зону проведения СВО.

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