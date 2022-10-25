Часть памятника участникам Великой Отечественной войны обрушилась в Хабаровском крае

Часть памятника участникам ВОВ обрушилась в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Памятник участникам Великой Отечественной войны, установленный в одном из поселений Вяземского района, был изготовлен в 2020 году. Не простояв и двух лет, одна из плит с выгравированными именами героев раскололась и обрушилась.

Мемориал находится на гарантийном обслуживании организации, которая занималась его монтажом. Местная власть не обязала подрядчика выполнить ремонт, из-за чего вопросом занялась прокуратура.

- Из-за слабой несущей конструкции в месте, где плиты крепятся к основанию, памятник не выдержал собственный вес и от нагрузки опрокинулся, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор внес главе района представление. После этого дело сдвинулось, и подрядчик восстановил мемориал.

Восстановленный памятник Фото: Прокуратура Хабаровского края

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