Педагоги Хабаровского края представили регион на форуме классных руководителей Фото: ЦУР Хабаровского края

В Москве прошел II Всероссийский форум классных руководителей. Делегация педагогов из Хабаровского края приняла участие в мероприятии. Активисты школьного образования обменялись опытом и познакомились с единомышленниками. Они общались, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики во время мастер-классов, придумывали совместные проекты.

- Я участвую во второй раз. Все очень интересно и познавательно. У нас была возможность задать вопросы спикерам, поделиться опытом, - сказала Екатерина Колесникова, учитель информатики и математики школы №1 Николаевска.

Те, кто был на форуме впервые, получили массу впечатлений и планирует участвовать в мероприятии ежегодно. Педагоги почерпнули для себя много полезного, что в дальнейшем можно использовать в работе.

- Интересно были раскрыты темы организации мероприятий, личного бренда педагога, взаимодействия образовательного учреждения, классного руководителя и общества в соцсетях. Почерпнула для себя новые идеи. Будем воплощать! - сказала Александра Панина, классный руководитель Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска.

На закрытии форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал удачи участникам, выразил им благодарность за работу и новые инициативы.

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