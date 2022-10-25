Ужасы в общежитии: вспыльчивый магаданец исколотил своего соседа

Мужчина избил соседа по общежитию из-за музыки в Магадане Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ночью в одной из комнат общежития громко заиграла музыка. 30-летний мужчина, который соседствовал с «меломаном», отправился к молодому человеку, нарушившему тишину. Спокойный разговор не состоялся. Мужчины быстро перешли на повышенные тона, и в результате ссоры недовольный жилец избил оппонента. Пострадавший получил множественные удары, а медики оценили его травмы как вред здоровью средней тяжести.

- На нападавшего завели уголовное дело. Материалы были переданы в суд, который вынес приговор обвиняемому - год лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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