Сергей Кравчук поручил переориентировать бюджет Хабаровска на задачи СВО

Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи СВО Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

Глава Хабаровска Сергей Кравчук поручил пересмотреть расходы из городского бюджета, которые были запланированы на этот год. На оставшиеся два месяца финансовый приоритет получат задачи специальной военной операции.

- Структуры должны пересмотреть планируемые закупки. Если они не являются частью выполнения федеральных и региональных программ, их нужно отменить, - сказал Сергей Кравчук.

Высвобожденные из бюджета деньги направят на поддержку мобилизованных хабаровчан и помощь их семьям. Напомним, что жители краевой столицы могут обратиться в один из Центров поддержки, которые сегодня работают в Хабаровске, или позвонить на горячую линию по номеру 40-91-77.

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