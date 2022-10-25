Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 октября 2022 1:24

Школы Комсомольска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Детей отправляют по домам
Александра ЯВИЩЕНКО
Школы Комсомольска эвакуируют из-за сообщений о минировании Фото: скриншот из видео

Школы Комсомольска эвакуируют из-за сообщений о минировании Фото: скриншот из видео

Школы Комсомольска-на-Амуре получили письма с угрозами о минировании зданий. В городе началась массовая эвакуация детей, но пока неясно, в какие именно учреждения пришли сообщения о заложенных бомбах и насколько они правдивы. Ученики под присмотром педагогов вместе с сотрудниками школ в спешке покидают помещения. Учащихся отправляют по домам, чтобы дети не ждали на холоде.

На проверки выехали сотрудники экстренных служб города, взрывотехники. Занятия возобновятся после того, как специалисты выдадут акты проверки представителям администрации школ. Будут ли сегодня занятия у учеников второй смены, нужно уточнять у классных руководителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.