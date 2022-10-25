Школы Комсомольска эвакуируют из-за сообщений о минировании Фото: скриншот из видео

Школы Комсомольска-на-Амуре получили письма с угрозами о минировании зданий. В городе началась массовая эвакуация детей, но пока неясно, в какие именно учреждения пришли сообщения о заложенных бомбах и насколько они правдивы. Ученики под присмотром педагогов вместе с сотрудниками школ в спешке покидают помещения. Учащихся отправляют по домам, чтобы дети не ждали на холоде.

На проверки выехали сотрудники экстренных служб города, взрывотехники. Занятия возобновятся после того, как специалисты выдадут акты проверки представителям администрации школ. Будут ли сегодня занятия у учеников второй смены, нужно уточнять у классных руководителей.

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