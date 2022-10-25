Половина участка сгорела дотла: двое хабаровчан устроили поджог, чтобы скрыть преступление

Двое мужчин подожгли гараж, чтобы скрыть кражу генератора в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию обратился житель села Маяк, сообщив о поджоге его имущества. Мужчина оценил ущерб больше чем в миллион рублей. Правоохранители выехали на осмотр места преступления. На участке по улице Центральной они увидели дотла сгоревшие дровяник и гараж с легковушкой внутри. Ничего не уцелело: ни вещи, которые хранились в гараже, ни дрова, заготовленные на зиму.

- Удалось задержать двух подозреваемых - хабаровчан 32 и 22 лет. Они оба приехали из краевой столицы в Нанайский район на заработки, где и познакомились. Они жили всего в паре километров от пострадавшего, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сгоревший дровяник Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Установлено, что мужчины подожгли дровяник. На это их побудило желание скрыть кражу дизельного генератора. Огонь охватил строение и перекинулся на гараж. Так как обе постройки были деревянными, они быстро сгорели дотла. Сам генератор они спрятали в зарослях на соседнем участке, планируя вернуться за ним позже, чтобы продать. Полиция вернула аппарат владельцу, а на мужчин завели уголовное дело по статьям о краже и об умышленном уничтожении имущества.

Сгоревшая машина Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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