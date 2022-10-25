Национальный молодежный симфонический оркестр выступит в Хабаровске 7 ноября Фото: Правительство Хабаровского края

7 ноября в Хабаровске выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В его составе 121 музыкант. Коллектив сейчас гастролирует по всей стране, исполняя музыку, понятную современному поколению. За четыре года артисты дали 160 концертов в 25 городах России.

Дирижировать оркестру будет Алексей Рубин из Москвы, солисткой станет Елена Таросян, артистка Московской филармонии, концертмейстер.

- Благодаря проекту «Дни Москвы в Хабаровском крае» наши зрители и слушатели увидели концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, спектакль «12» Никиты Михалкова, гастроли Центрального академического театра Российской армии и многие другие, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Билеты на концерт доступны обладателям «Пушкинской карты».

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