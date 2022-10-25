Ирина Зикунова: Власть должна давать бизнесу чувство поддержки

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Прошедшие слушания Государственной думы по аграрным вопросам были посвящены изменениям, предлагаемым к внесению в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Внесенный на рассмотрение законопроект предполагает запуск второго этапа квотных аукционов под распределение рыбных ресурсов. Второй этап предусматривает разрешение на добычу крабов и других водных ресурсов только тем предприятиям, которые обязуются инвестировать в строительство рыбоперерабатывающей инфраструктуры.

Ирина Зикунова выступила в защиту региональных предприятий, которые не располагают достаточными для участия в аукционе финансами. Все это приводит к доминированию крупных компаний, в то время как в небольших населенных пунктах, где предприятия обеспечивают занятость и социальную стабильность, фиксируется отток населения.

Тема заседания: «Законодательное обеспечение стратегического развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Кроме того, в докладе Ирина Зикунова отметила не самое подходящее время для обновления рыбопромыслового флота.

- Дело в том, что сегодня мы находимся в несколько иной реальности - в условиях серьезных санкций. И для судостроения, где около 60 процентов стоимости строительства рыбопромыслового судна составляют машины и оборудование, нереально решить задачу оснащения оборудованием рыбопереработки, когда европейские и японские поставщики связаны санкционными обязательствами. Цели обновления рыбопромыслового флота на сегодня нереальны, введение второго этапа - недальновидно. Мы должны думать о том, чтобы сохранять субъекты предпринимательства, сохранять деловой оптимизм. Публичная власть на Дальнем Востоке должна давать бизнесу чувство поддержки, настоящего государственного патронажа. Мы поддерживаем позицию рыбопромышленных предприятий и тем самым реализуем миссию представительного органа, - рассказала Ирина Зикунова.

Озвученная позиция получила поддержку в лице представителей рыбопромышленной отрасли. Итоговым решением стала доработка комитетом госдумы по аграрным вопросам рекомендаций с учетом предложений и замечаний, которой комитет займется 26 октября.