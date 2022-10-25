Бизнесмены Хабаровска организуют уличную торговлю горячей выпечкой зимой Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел открытый конкурс по организации нестационарной торговли в осенне-зимний период 2022-2023. Мэрия предложила на выбор 82 точки для обустройства лотков в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Краснофлотском районах. Бизнесменов заинтересовали 65 мест для оборудования лотков, большая часть которых находится в центре города.

- Горячей выпечкой будут торговать 38 предпринимателей. В других точках можно будет купить кофе, чай и некоторые продовольственные товары, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что осенне-зимний сезон в краевой столице традиционно начнется с 1 ноября и продлится до 30 апреля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.