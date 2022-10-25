Бизнесмены Хабаровска организуют уличную торговлю горячей выпечкой зимой
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел открытый конкурс по организации нестационарной торговли в осенне-зимний период 2022-2023. Мэрия предложила на выбор 82 точки для обустройства лотков в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Краснофлотском районах. Бизнесменов заинтересовали 65 мест для оборудования лотков, большая часть которых находится в центре города.
- Горячей выпечкой будут торговать 38 предпринимателей. В других точках можно будет купить кофе, чай и некоторые продовольственные товары, - рассказали в администрации Хабаровска.
Напомним, что осенне-зимний сезон в краевой столице традиционно начнется с 1 ноября и продлится до 30 апреля.
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