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НовостиОбщество25 октября 2022 2:30

Бизнесмены Хабаровска организуют уличную торговлю горячей выпечкой зимой

38 предпринимателей готовы открыть точки фастфуда
Александра ЯВИЩЕНКО
Бизнесмены Хабаровска организуют уличную торговлю горячей выпечкой зимой

Бизнесмены Хабаровска организуют уличную торговлю горячей выпечкой зимой

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел открытый конкурс по организации нестационарной торговли в осенне-зимний период 2022-2023. Мэрия предложила на выбор 82 точки для обустройства лотков в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Краснофлотском районах. Бизнесменов заинтересовали 65 мест для оборудования лотков, большая часть которых находится в центре города.

- Горячей выпечкой будут торговать 38 предпринимателей. В других точках можно будет купить кофе, чай и некоторые продовольственные товары, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что осенне-зимний сезон в краевой столице традиционно начнется с 1 ноября и продлится до 30 апреля.

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