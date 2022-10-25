«Терморобот» вместо мазутной котельной появился в селе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Устаревшую мазутную котельную заменили автоматической системой выработки тепла. Такая установка получила название «Терморобот». Оборудование модернизировали по поручению губернатора Михаила Дегтярева. Глава региона увидел, в каком состоянии находятся объекты теплоснабжения, во время рабочей поездки. Тогда он заявил, что обновление комплекса - одна из приоритетных задач.

Эффективность российских котлов «Терморобот» намного выше мазутных аналогов. Выбросы загрязняющих веществ от них снижены до минимума, устройства полностью автоматизированы. Работы по замене котельной начались в июне. Сейчас система уже обеспечивает теплом 518 жителей села.

- «Термороботы» стоят в населенных пунктах Бикинского и Комсомольского районов. В Хабаровском районе уже пять мазутных котельных переведены на экологичные и экономичные устройства, - сказала Лариса Мицкая, замначальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при министерстве ЖКХ.

На каждом тепловом пункте устанавливают два модуля: основной и резервный. Пока температура воздуха высокая, работает один модуль, а в период постоянных морозов работают оба. Оборудование работает без контроля человека. Одной загрузки угольной кассеты хватает на неделю.

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