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НовостиПроисшествия25 октября 2022 3:15

Знакомая с подвохом: женщина украла сварочный аппарат, велик и инструменты у соседа

В Комсомольске женщина обокрала соседа, пока он спал
Александра ЯВИЩЕНКО
В Комсомольске женщина обокрала соседа, пока он спал

В Комсомольске женщина обокрала соседа, пока он спал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний комсомольчанин заявил в полицию об ограблении. Он рассказал, что накануне устроил застолье с приятелями. Утром мужчина заметил пропажу сварочного аппарата, инструментов для ремонта, велосипеда, монитора и системного блока. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Полицейские задержали 30-ленюю подозреваемую - соседку заявителя. По ее словам, она дождалась, пока все гости уйдут, а хозяин квартиры уснет. Тогда женщина перенесла ценные вещи к себе. Монитор и системный блок она сдала в комиссионку, а инструменты продала знакомому. Остальные вещи полицейские нашли у нее дома и вернули владельцу.

- На женщину завели уголовное дело и взяли с нее подписку о невыезде, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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