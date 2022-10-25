Угнал машину из-под носа: хабаровчанин влез в чужую иномарку, когда хозяин был недалеко от авто

Мужчина угнал машину ради забавы в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Индустриального района заявил в полицию об угоне иномарки 1995 года выпуска. Мужчина сказал, что приехал к торговому центру забрать знакомого с покупками. Когда он увидел товарища, идущего к машине, то вышел, чтобы помочь донести пакеты. Глушить двигатель водитель не стал, так как планировал через минуту вернуться обратно. Как только мужчина вышел из салона и отошел на несколько метров, в авто залез молодой человек и уехал.

- Изучив запись с камер видеонаблюдения, удалось вычислить маршрут угнанной иномарки. Машина нашлась во дворе дома на Гастелло. В салоне нашли следы угонщика, что позволило установить его личность. Им оказался 19-летний житель «Пятой площадки», не раз судимый за похожие преступления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодой человек сказал, что просто хотел погонять по району. На него завели уголовное дело. Рецидивисту теперь грозит до пяти лет колонии.

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